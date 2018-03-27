Ночью снег вывезут с семи улиц Калуги 

В ночь на 28 марта на улицах Калуги вновь будут проводиться снегоуборочные работы. По сообщению пресс-службы городской управы, снег будут вывозить с улиц Гурьянова (от дома №59 до дома №69), Волкова (вдоль домов частного сектора), Пухова (от улицы Чичерина до Телевизионной), Тульской (от пожарной части до улицы Луначарского по четной стороне), Луначарского (от Тульской до Кутузова по четной стороне). Снегоуборочные работы будут также проводиться в Тульском и Дорожном переулках. Автомобилистов просят убрать машины с проезжей части и не создавать помех технике.