Ещё
Работы по ворошению снега и очистке ливневых решеток канализации проведут в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по ворошению снега и очистке ливневых решеток канализации проведут в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 55 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: администрация городского округа Щербинка
Активная работа по ворошению снега и очистке ливневых решеток и колодцев проводится коммунальными службами в Щербинка. Об этом сообщил 27 марта заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство» Олег Вечерко.
— Данные мероприятия проводятся для того, чтобы избежать подтоплений на территории городского округа, — сообщил Олег Вечерко.
Очистка дорожных знаков от грязи, ремонт и покраска в рамках мероприятий по подготовке к весне будет организована при положительных температурах.
Уборка мусора осуществляется ежедневно утром и вечером. Напомним, что в апреле жители городского округа смогут принять участие в коллективнымх субботниках.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Весенний призыв стартует в Новой Москве 1 апреля Услуги телефонной связи восстановили в многоквартирном доме по улице Чапаева Около десяти детских садов и школ в Новой Москве возведут за счет средств инвесторов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге222
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным82
НАТО приняло меры против российских дипломатов192
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово82
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово165
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение