Работы по ворошению снега и очистке ливневых решеток канализации проведут в Щербинке

Фото: администрация городского округа Щербинка

Активная работа по ворошению снега и очистке ливневых решеток и колодцев проводится коммунальными службами в Щербинка. Об этом сообщил 27 марта заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Городское благоустройство» Олег Вечерко.

— Данные мероприятия проводятся для того, чтобы избежать подтоплений на территории городского округа, — сообщил Олег Вечерко.

Очистка дорожных знаков от грязи, ремонт и покраска в рамках мероприятий по подготовке к весне будет организована при положительных температурах.

Уборка мусора осуществляется ежедневно утром и вечером. Напомним, что в апреле жители городского округа смогут принять участие в коллективнымх субботниках.