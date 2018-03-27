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В Коломне УК восстановила нормативную температуру воздуха в квартире
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В Коломне УК восстановила нормативную температуру воздуха в квартире 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Управляющая компания (УК) из подмосковной Коломны восстановила нормативную температуру воздуха в квартире после вмешательства Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
«Управляющая компания «ДГХ» из Коломны по предписанию Госжилинспекции Московской области подняла до нормативного уровня температуру в квартире дома №11 на проспекте Кирова. Проверка проводилась по жалобе жителей на холодные батареи и бездействие УК», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим соков.
По его словам, жители неоднократно обращались в управляющую компанию по поводу тепла в квартире. При проверке электронный термометр инспекторов показал 17,1 градуса. На приведение температуры в норму управляющей компании дали три недели.
Соков подчеркнул, что УК обязана обеспечить температуру воздуха в жилых помещениях не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах не ниже 20-ти. По факту выявленного нарушения был составлен и направлен в мировой суд протокол о несоблюдении лицензионных требований.
«Рассмотрев материалы дела, суд назначил «ДГХ» наказание в виде административного штрафа в размере 125 тысяч рублей. После истечения срока предписания проверка его исполнения показала, что температура воздуха в квартире составляет плюс 19,7 градуса», — уточняется в сообщении.
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