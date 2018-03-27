Астрономы подтвердили: в жёлтом дожде на Кубани виноват песок из Сахары

Недавние необычные по цвету осадки — жёлтый дождь на равнинах и оранжевый снег в горной местности — действительно окрасились из-за песчаной бури на севере Африки, сообщает портал Livescience.

Информация со спутников NASA подтверждает, что песок попал в воздух незадолго до осадков на Кубани и в других частях Восточной Европы. Пыльная буря переместилась из Африки в Россию через Грецию , и, по сведениям Афинской обсерватории, это была одна из самых крупных передач песка на такое расстояние.

По словам британский метеоролога Стивена Китса окрашенный снег и дождь — результат смешения песка и пыли, вызванного штормами в северной Африке. По его словам, подобный случай произошел в Сибири еще в 2007 году, когда местные жители описывали выпавший снег как «неприятный на нюх» и «жирный на ощупь».