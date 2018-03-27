Дороги Первомайского района чистили 750 дворников

Пензе 27 марта дороги Первомайского района от снега и льда чистили около 750 дворников и шесть единиц техники. К работам привлекались представители управляек, ТСЖ, ЖСК, организаций промышленности, торговли, учреждений образования и здравоохранения.

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ООО УК «Твой Дом-Фаворит», ООО УК «Первомайская», ОАО «Жилье-19» по ОЖФ, ООО УК «Вера», МУП «Жилье-17» по ОЖФ, ООО УК «Западная» проведены работы по рыхлению снега на внутриквартальных территориях, по вывозу снега, а также по уборке мусора.

Специалисты МУП «Пензадормост» организовали работы по вывозу снега с улицы Терновского, очистке от снега и наледи лестничных маршей по улице Воронова.

Работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» проводят работы по рыхлению снега у памятника «Проводы».