Ещё
Дороги Первомайского района чистили 750 дворников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дороги Первомайского района чистили 750 дворников 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 27 марта дороги Первомайского района от снега и льда чистили около 750 дворников и шесть единиц техники. К работам привлекались представители управляек, ТСЖ, ЖСК, организаций промышленности, торговли, учреждений образования и здравоохранения.
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ООО УК «Твой Дом-Фаворит», ООО УК «Первомайская», ОАО «Жилье-19» по ОЖФ, ООО УК «Вера», МУП «Жилье-17» по ОЖФ, ООО УК «Западная» проведены работы по рыхлению снега на внутриквартальных территориях, по вывозу снега, а также по уборке мусора.
Специалисты МУП «Пензадормост» организовали работы по вывозу снега с улицы Терновского, очистке от снега и наледи лестничных маршей по улице Воронова.
Работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» проводят работы по рыхлению снега у памятника «Проводы».
PNZdrive: последние новости
В Пензе коммунальщики вывозят снег с центральных магистралей города В Пензе коммунальщики вывозили сугробы с улиц Пушкина, Лермонтова, Володарского, Кирова и др. На пензенских дорогах за выходные инспекторам попались 43 пьяных автомобилиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге225
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным85
НАТО приняло меры против российских дипломатов177
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово83
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово166
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение