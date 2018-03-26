Количество погибших при пожаре в Кемерово выросло до 55 человек 

Пожарные и спасатели продолжают работать на месте возгорания. Источник информационного агентства «Интерфакс» в оперативном штабе сообщил о гибели 55 человек, 16 числятся пропавшими без вести, 36 пострадавших после получения медицинской помощи отпущены домой, 12 остаются в больницах.
«Задымление продолжается. Наши пожарные идут по термоточкам и ликвидируют их одну за одной. Очаг пожара пока не установлен. Внутри здания есть помещения, раздавленные обрушившимися конструкциями», — сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
Первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов сказал, что очаг возгорания находился в батутной комнате. По предварительной версии, кто-то из детей принёс зажигалку, от которой в батутном бассейне вспыхнул поролон, и пламя стремительно начало распространяться.
«В рамках уголовного дела задержаны и допрошены 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», — заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Пожар, начавшийся вчера днём, удалось ликвидировать только к утру сегодняшнего дня.