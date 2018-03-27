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Казанский поселок Салмачи может снова затопить
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Казанский поселок Салмачи может снова затопить 

Казанский Портал 1 час назад
В этом году вероятность подтопления Салмачей крайне высока. Казанский поселок изначально расположен в потенциально опасных зонах, к тому же количество выпавшего снега в несколько раз превышает норму. Даже в прошлом году, когда снега было немного, вода вышла из берегов Ноксы. Во время подтопления поселка уровень воды доходил до 50 сантиметров.
Сегодня в Салмачах прошел подомовой обход. Спасатели рассказали, как вести себя в случае ЧП. Жителей поселка просят подготовить запас продуктов, вещей первой необходимости и лекарств. При первой необходимости нужно звонить по телефонам 01 и 112.
«Мы хотим, чтобы люди были уверены, что в трудной ситуации они не останутся одни, мы всегда придем на помощь. В крайней ситуации мы всех эвакуируем и на специальных автобусах отвезем в пункт временного размещения, где люди смогут остаться на несколько суток», — сообщил начальник управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.
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