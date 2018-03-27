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Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы
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Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Высота сугробов в Москве по состоянию на конец марта в 1,5 раза превышает норму, но это не создаст проблем, если потепление не будет резким, а погода дождливой. Такое мнение ТАСС во вторник высказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Несмотря на то, что в 1,5 раза выше нормы высота снега, если не будет "дружной весны" (положительные температуры и сильные дожди — прим. ТАСС), ситуация сложной не будет", — отметил он.
По словам Вильфанда, в настоящее время в столице высота снега большая, "она превышает норму очень существенно, но водность снега небольшая".
Директор Гидрометцентра также назвал стандартным "ливневый снег", который шел в Москве с раннего утра до середины дня во вторник.
"Ситуация совершенно стандартная. При теплой погоде, которая сегодня наблюдается, выпадает и дождь, и снег, и мокрый снег, иногда в виде ливневого снега", — отметил Вильфанд.
В целом, во вторник температура в Москве будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса. Помимо мокрого снега возможна гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду. В ночь на среду столбики термометра опустятся до минус 12 градусов. Днем в среду, по прогнозу, будет от ноля до минус двух, без осадков.
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