Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы

Роман Вильфанд. "Несмотря на то, что в 1,5 раза выше нормы высота снега, если не будет "дружной весны" (положительные температуры и сильные дожди — прим. ТАСС), ситуация сложной не будет", — отметил он. Высота сугробов в Москве по состоянию на конец марта в 1,5 раза превышает норму, но это не создаст проблем, если потепление не будет резким, а погода дождливой. Такое мнение ТАСС во вторник высказал директор Гидрометцентра России

По словам Вильфанда, в настоящее время в столице высота снега большая, "она превышает норму очень существенно, но водность снега небольшая".

"Ситуация совершенно стандартная. При теплой погоде, которая сегодня наблюдается, выпадает и дождь, и снег, и мокрый снег, иногда в виде ливневого снега", — отметил Вильфанд. Директор Гидрометцентра также назвал стандартным "ливневый снег", который шел в Москве с раннего утра до середины дня во вторник.

В целом, во вторник температура в Москве будет колебаться в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса. Помимо мокрого снега возможна гололедица и порывы ветра до 15 метров в секунду. В ночь на среду столбики термометра опустятся до минус 12 градусов. Днем в среду, по прогнозу, будет от ноля до минус двух, без осадков.