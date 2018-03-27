​Казань ожидает потоп: уровень Куйбышевского водохранилища на 5 м выше нормы, воды в снеге больше на треть 

Накануне массового таяния снега в республике сложилась довольно напряженная ситуация. В зоне особого внимания находятся Казань, Лаишевский, Пестречинский, Алексеевский и Аксубаевский районы. При средней по Татарстану высоте снежного покрова в 47 см (что на 14 см выше нормы) здесь он на 23 сантиметра, то есть в полтора с лишним раза, выше. В целом по республике во время весеннего паводка могут оказаться подтопленными более 200 населенных пунктов. О том, сколько воды выльется в Куйбышевское водохранилище, когда растает весь снег, чем это грозит, сколько людей может оказаться в зоне подтопления, и готовы ли к этому в республике, рассказали сегодня на пресс-конференции в Доме Правительства РТ замглавы МЧС по РТ Николай Суржко, начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь и главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов. По словам Феликса Гоголя, в самом сложном положении оказались жители Кайбицкого, Дрожжановского и Тетюшского районов Татарстана, где запасы воды в снеге составляют 141% от средних многолетних значений. Чуть менее тревожная ситуация в окрестностях Казани, где запасы воды превышают норму на 29%. В Аксубаевском, Чистопольском и Нурлатском районах средний многолетний показатель превышен на 23%. На фоне того, что уровень воды в Куйбышевском водохранилище составляет сейчас 52,94 метра (при норме 48 метров), все это может вылиться в настоящий потоп. — При дружном развитии весенних процессов, когда резко активно пойдет тепло, уровни воды в реках Куйбышевского водохранилища могут стать достаточно высокими и очень высокими с достижением неблагоприятных отметок затопления пойм в пониженных участках рельефа бассейна рек, — отметил глава Гидрометцентра РТ. — Возможно затопление приустьевых территорий рек Сумка, Свияга, Казанка, Меша, Вятка, Шешма и Зай. Далее, вопреки собственным многократным заявлениям о том, что метеорологи могут дать достаточно надежный прогноз погоды максимум на два-три дня, Феликс Гоголь озвучил пятидневный прогноз. Завтра Татарстан накроет юго-западный циклон, который принесет с собой очередную порцию снега, а также мокрого снега и дождя. В четверг и пятницу ночные температуры составят минус 11-16 градусов, местами до 20 градусов мороза, дневные — чуть выше нуля. В субботу, воскресенье и понедельник снова пойдет снег, и дневные температуры постепенно повысятся до плюс 7 градусов, а ночные останутся отрицательными. Словом, до 3 апреля потопа не ожидается. Юрий Венедиктов сообщил, что в республике имеется 88 мест массового выхода рыбаков на лед, толщина которого составляет от 20 до 60 сантиметров. При этом на Волге имеются две промоины — рядом с автомобильным мостом на федеральной трассе М7 возле острова Щурячий и у железнодорожного моста в Зеленодольске, возле которых размещены знаки, предупреждающие о том, что рыбачить здесь опасно для жизни. Все четыре ледовых переправы в Татарстане сегодня функционируют, но уже на следующей неделе они будут закрыты. Николай Суржко доложил, что в готовности к борьбе с паводком находятся свыше 15 тысяч человек, более 2 тысяч единиц техники, в том числе 18 единиц авиационной техники. Он сообщил, что при самом неблагоприятном развитии событий в зоне подтопления может оказаться 209 населенных пунктов, включая Казань, Менделеевск и Елабугу. В этом случае придется эвакуировать более 53 тысяч человек, которые смогут переждать паводок в более чем 200 пунктах временного размещения. — После 29 января казанский поисково-спасательный отряд оказался не аттестованным, то есть с этого момента его сотрудники не могут выполнять свои прямые обязанности. Скажите, уже удалось исправить ситуацию или спасателям федерального подчинения во время весеннего паводка придется отработать «за себя и за того парня»? — поинтересовался у него корреспондент «МК-Поволжье». — Нет, казанский поисково-спасательный отряд уже доукомплектован, и мы в ближайшие дни, уже на этой неделе, его аттестуем, — сообщил замглавы МЧС РТ. Евгений Аксенов.