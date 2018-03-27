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Около 200 крыш очистили от снега и наледи за сутки в Балашихе
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Около 200 крыш очистили от снега и наледи за сутки в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Около 200 крыш многоквартирных домов очистили от снега и наледи сотрудники управляющих компаний Балашихи за сутки с 26 по 27 марта. Об этом глава города Сергей Юров сообщил во время оперативного совещания.
За сутки с 26 по 27 марта сотрудники управляющих компаний очистили от снега и наледи 195 кровель многоквартирных жилых домов общей площадью более 90 тысяч квадратных метров. В работах принимали участие 134 человека
— Сергей Юров.
Глава Балашихи поручил профильным заместителям предельно внимательно контролировать работу управляющих компаний города, особенно в период грядущего таяния снега.
У нас с апреля начинается планомерное потепление. Наши кровли, подходы к жилым домам, детские площадки — прошу обратить особое внимание управляющих компаний на эти объекты, чтобы не дай бог никто не получил травм
— Сергей Юров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание глав муниципалитетов на важность очистки кровель домов от снега и сосулек.
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