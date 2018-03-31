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В Москве ожидается весенняя погода
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В Москве ожидается весенняя погода 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Облачная с прояснениями погода и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в последний день марта, передает НСН.
Самыми теплыми окажутся западные и юго-западные районы Подмосковья и сама столица, где температура будет колебаться от +3 до +5 градусов. Свежее всего будет на востоке Подмосковья — там столбик термометра поднимется не +2 градусов тепла. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%. Ветер южный, 3-8 м/с.
Для метеочувствительных людей погода и геомагнитные возмущения будут нагрузочным фактором. В группе риска окажутся люди с неустойчивым артериальным давлением, у них возможно возникновение головных и сердечных болей, не исключены скачки собственного артериального давления.
Сегодня по народному календарю Кирилл — дери полоз. К этому времени наст на дорогах тает, ездить на санях становится сложно.
Отмечали, что «коли на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит начало апреля будет теплым».
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