МЧС предупреждает автомобилистов о резком потеплении в Москве к выходным

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает московских автолюбителей о возможном росте количества дорожно-транспортных происшествий в столице на выходных из-за резкого потепления.

Как ожидается, в течение недели в городе будет морозная погода, по ночам температура воздуха будет опускаться до -13°С, однако уже с пятницы температура начнёт расти и в субботу уже достигнет отметки в +5°С.

Такие погодные изменения с большой долей вероятности приведут к появлению гололедицы на дорогах, которая скажется на риске попасть в аварию. Для того, чтобы избежать трагедии, водителям советуют соблюдать на дорогах дистанцию и скоростной режим, а пешеходам — переходить проезжую часть исключительно в отведённых для этого местах, пишет информагентство Nation News.