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МЧС предупреждает автомобилистов о резком потеплении в Москве к выходным
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МЧС предупреждает автомобилистов о резком потеплении в Москве к выходным 

Свободная пресса 1 час назад
Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает московских автолюбителей о возможном росте количества дорожно-транспортных происшествий в столице на выходных из-за резкого потепления.
Как ожидается, в течение недели в городе будет морозная погода, по ночам температура воздуха будет опускаться до -13°С, однако уже с пятницы температура начнёт расти и в субботу уже достигнет отметки в +5°С.
Такие погодные изменения с большой долей вероятности приведут к появлению гололедицы на дорогах, которая скажется на риске попасть в аварию. Для того, чтобы избежать трагедии, водителям советуют соблюдать на дорогах дистанцию и скоростной режим, а пешеходам — переходить проезжую часть исключительно в отведённых для этого местах, пишет информагентство Nation News.
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