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На дорогах опасно: в Башкирии усилился снегопад
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На дорогах опасно: в Башкирии усилился снегопад 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
28 марта в республике резко ухудшилась погода. Из-за обильных снегопадов на дороге появился накат и гололедица. Велика вероятность ДТП. Об опасности предупреждают дорожные полицейские.
— Призываем автомобилистов и пешеходов быть предельно осторожными, — сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В ГИБДД также попросили жителей республики быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
Синоптики Башгидромета говорили об ухудшении погоды еще накануне. По прогнозам синоптиков, в течение дня на территории Башкирии будет идти снег с дождем. Порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду.
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