На дорогах опасно: в Башкирии усилился снегопад 

28 марта в республике резко ухудшилась погода. Из-за обильных снегопадов на дороге появился накат и гололедица. Велика вероятность ДТП. Об опасности предупреждают дорожные полицейские.
— Призываем автомобилистов и пешеходов быть предельно осторожными, — сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В ГИБДД также попросили жителей республики быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
Синоптики Башгидромета говорили об ухудшении погоды еще накануне. По прогнозам синоптиков, в течение дня на территории Башкирии будет идти снег с дождем. Порывы ветра усилятся до 15–20 метров в секунду.