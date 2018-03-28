На дорогах опасно: в Башкирии усилился снегопад

28 марта в республике резко ухудшилась погода. Из-за обильных снегопадов на дороге появился накат и гололедица. Велика вероятность ДТП. Об опасности предупреждают дорожные полицейские.

— Призываем автомобилистов и пешеходов быть предельно осторожными, — сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

ГИБДД также попросили жителей республики быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.