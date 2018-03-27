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В Пензе коммунальщики вывозят снег с центральных магистралей города
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В Пензе коммунальщики вывозят снег с центральных магистралей города 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 27 марта на территории Ленинского района организован «санитарный вторник» для уборки дорог от снега и наледи.
Как сообщает пресс-служба мэрии, чтобы обезопасить пешеходов и автомобилистов, управляющие компании и организации различных форм собственности в первой половине дня активно чистили крыши и козырьки входных групп от снега и льда по улицам Карпинского, 32, 34, 36; проспекту Победы, 16, 24; Островского, 6, 12, 14, 16, 18; Театральный проезд, 1/69; Володарского, 5. Продолжаются работы по ворошению снега.
Привлекалась спецтехника для механизированной расчистке дорог сектора индивидуальной жилой застройки улиц микрорайона Бугровка. Выполнен отвод воды от подъездов многоквартирных домов по улицам Коммунистическая, 45, Карпинского, 34.
Сотрудники МУП «Пензадормост» в течение дня занимались погрузкой и вывозом снега с улицы 8 Марта, Советская, чистили лестничные марши по улицам Красная, Московская, 5, Кирова, 2, 6/8; перекапывали снег по улицам Карпинского, проспекту Победы, Коммунистическая, Суворова, 8 Марта, Бекешская, Кулакова.
Представители МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» продолжают чистить от снега территории скверов в центре города.
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