Ещё
Красноярский край готовится к новым подтоплениям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярский край готовится к новым подтоплениям 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Из-за теплой погоды в Красноярском крае возможны новые подтопления, сообщают в региональном МЧС.
Ранняя весна уже дала свои плоды — на прошлой неделе в краевом центре десятки дворов оказались затопленными, не лучше ситуация и в территориях. По данным синоптиков, следующее активное снеготаянье ожидается сегодня, 30 марта. Вероятнее всего, нас опять ожидают негативные последствия.
«В конце апреля — начале мая мы ждём вторую волну паводков. И вот тогда в зону риска попадут сразу несколько районов: Минусинский, Ермаковский, Каратузский, Ужурский, Уярский, Тасеевский», — отмечает заместитель начальника красноярского Гидрометцентра Иван Гордеев.
Чтобы избежать серьезных убытков, спасатели рекомендуют жителям частного сектора убрать снег и лед со двора и прочистить сточные каналы. Отметим, на предотвращение паводков Красноярску выделили 2 млн рублей. Спецтехника, шлюпки, плоты и лодки для эвакуации людей уже прошли проверку. В департаменте горхозяйства пообещали организовать пункты временного размещения. В столице края их 27, они рассчитаны на 6 тыс. человек.
АиФ Красноярск: последние новости
МЧС предупреждают: в ночь на субботу в Красноярском крае сильный ветер Загородные трассы Красноярска превратились в каток Автомобилистов Красноярска предупредили об опасности на дорогах
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию406
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ217
Тело Мавроди оказалось никому не нужно47
Минфин припугнул Великобританию160
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ437
Видео
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
03:06
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»
Происшествия Пожары
01:00
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение