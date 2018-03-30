Красноярский край готовится к новым подтоплениям

Ранняя весна уже дала свои плоды — на прошлой неделе в краевом центре десятки дворов оказались затопленными, не лучше ситуация и в территориях. По данным синоптиков, следующее активное снеготаянье ожидается сегодня, 30 марта. Вероятнее всего, нас опять ожидают негативные последствия.

«В конце апреля — начале мая мы ждём вторую волну паводков. И вот тогда в зону риска попадут сразу несколько районов: Минусинский, Ермаковский, Каратузский, Ужурский, Уярский, Тасеевский», — отмечает заместитель начальника красноярского Гидрометцентра Иван Гордеев.