Красноярский край готовится к новым подтоплениям 

Из-за теплой погоды в Красноярском крае возможны новые подтопления, сообщают в региональном МЧС.
Ранняя весна уже дала свои плоды — на прошлой неделе в краевом центре десятки дворов оказались затопленными, не лучше ситуация и в территориях. По данным синоптиков, следующее активное снеготаянье ожидается сегодня, 30 марта. Вероятнее всего, нас опять ожидают негативные последствия.
«В конце апреля — начале мая мы ждём вторую волну паводков. И вот тогда в зону риска попадут сразу несколько районов: Минусинский, Ермаковский, Каратузский, Ужурский, Уярский, Тасеевский», — отмечает заместитель начальника красноярского Гидрометцентра Иван Гордеев.
Чтобы избежать серьезных убытков, спасатели рекомендуют жителям частного сектора убрать снег и лед со двора и прочистить сточные каналы. Отметим, на предотвращение паводков Красноярску выделили 2 млн рублей. Спецтехника, шлюпки, плоты и лодки для эвакуации людей уже прошли проверку. В департаменте горхозяйства пообещали организовать пункты временного размещения. В столице края их 27, они рассчитаны на 6 тыс. человек.