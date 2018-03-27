Сотрудники МЧС предупреждают рыбаков об опасности выхода на лед на Головинский прудах

Специалисты Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ оценили ледовый покров Головинских прудов. Выход на лед для рыбаков-любителей категорически запрещен. — Лед сейчас очень опасен. Яркое солнце и повышение температуры окружающего воздуха делают его непрочным, а местами даже хрупким, — рассказала специалист Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Елена Фукс . — На Головинских прудах ситуация осложняется еще и большим количеством лунок на ограниченном пространстве. Все эти факторы могут привести к трагическим последствиям. Как уточнила специалист, с рыбаками провели профилактическую беседу, сотрудники МЧС раздали специальные памятки. (ео)