Весенний автоминоз. Когда менять резину и как не попасть в ямы?

Долгожданное потепление несёт и массу проблем для автолюбителей: волшебным образом пропадает асфальт, из-за постоянных перепадов температуры образуется гололёд, на дорогах начинают гонять стритрейсеры. Как вести себя на дороге с байкерами? Зачем чистить салон от жидкости? Когда менять колеса? Как избежать наезда на ямы? И что нужно делать, чтобы не уйти в занос? На эти и другие вопросы «АиФ-Красноярск» ответил технический эксперт автосервиса Евгений Казаков

Танцы на льду

Наступили первые дни оттепели, днём на дорогах каша, а утром местами лёд. Права получила недавно и никогда не ездила при таких условиях. Как рекомендуют в такую погоду ездить профессионалы?

«Несмотря на то что наступила весна, при гололёде ездить нужно на зимней резине и тормозить немного раньше, так как тормозной путь увеличивается. Советую делать это на более безопасных участках дороги. Если есть возможность, сверните на обочину, где земля. Одной из основных ошибок водителей при езде по обледенелой дороге является неправильный выбор скорости. В зависимости от покрытия на дороге меняйте скоростной режим, иначе машина уйдёт в занос».

Фары против тумана

Весной в утренние часы в городе из-за тумана ухудшается видимость. Какие меры безопасности нужно соблюдать в такой ситуации?

«Во время тумана, дождя и сильного снегопада видимость ухудшается в разы, и это приводит к затруднению движения транспорта и увеличению числа ДТП. Для того чтобы избежать аварии, необходимо включить противотуманные фары, передние и задние. Дальний свет фар лучше не использовать, так как в таких условиях он, напротив, усугубит ситуацию. Нужно снизить скорость, избегать манёвров, обгонов и перестроений. По возможности лучше держаться правого края проезжей части и ориентироваться на него. Если видимость не позволяет продолжить движение, нужно включить аварийную световую сигнализацию и остановиться, также по правой части. Но по возможности лучше воздержаться от поездки. К слову, пешеходы тоже должны быть особо внимательны и обозначить себя светоотражающими элементами».

«Переобуваемся» правильно

Температура воздуха постоянно колеблется: то плюс, то минус. Когда лучше менять резину?

Д. Нестеров, Железногорск

«Менять колёса нужно не в первые тёплые дни, а когда плюсовая температура установится в течение полных суток. Обычно это конец марта — начало апреля, когда на улице становится выше +10 градусов. Если вы планируете выезд за город или в другой регион, учтите погодные условия той местности. Тянуть с этим тоже не следует, потому что долгая езда на зимних колёсах по асфальту очень их изнашивает. По регламенту таможенного союза в июне, июле, августе запрещается использовать шипованные шины. В декабре, январе и феврале разрешается использовать только зимние. После установки шин советую посетить шиномонтажку, чтобы убедиться в исправности колёс».

Поладить с байкером

С потеплением на дорогах стало много мотоциклистов. Часто в спешке мы не замечаем двухколёсных братьев, а они несутся сломя голову. Как себя вести с ними на дороге?

Б. Волков, Красноярск

«Мотоциклисты — такие же участники дорожного движения, как и автолюбители, и обязаны соблюдать ПДД. Вести с ними себя нужно так же, как с другими водителями. Но при этом нужно помнить, что они менее заметны. Поэтому чаще смотрите в зеркала автомобиля. Конечно, стритрейсеры часто нарушают скоростной режим, поэтому иногда, посмотрев в зеркало заднего вида, вы его не увидите, а через секунду он вас уже догонит. Если вы всё-таки заметили мотоциклиста, не предпринимайте резких движений. Двухколёсный транспорт быстрее, его водитель обязан думать и просчитывать ситуацию на дороге заранее. Своими неожиданными манёврами вы можете ему помешать».

В ледовом плену

Дождь и резкие перепады температуры оставляют следы на стёклах машин и сильно ограничивают видимость. Как очистить машину и предотвратить обледенение?

Д. Жиганова, Красноярск

«Естественно, корка льда сильно ограничивает видимость и сказывается на безопасности. Много аварий случается именно потому, что водители не очистили стёкла перед поездкой. Прежде чем начать это делать, нужно завести автомобиль и выставить режим обогрева. Самый популярный способ — очистка с помощью скребка. Перед тем как начать соскребать лёд, лучше щёткой убрать снег, тогда стёкла прогреются немного быстрее, чистить будет легче. Используйте только специальные щётки для очистки от наледи — они более мягкие и не повредят стёкла. Кроме этого, в магазинах продаются специальные авторазмораживатели. Они распыляются на лёд, и через некоторое время можно удалять получившуюся кашицу. Вместо таких средств можно использовать неразбавленную «незамерзайку».

Из-за чередования дождя и снега в машине постоянно запотевают окна. Как сохранить их прозрачными?

В. Пенчик, п. Берёзовка

— При первых признаках запотевания нужно выбрать режим обдува окон, направить поток воздуха на стёкла и немного повысить температуру. Если в автомобиле есть кондиционер, то он должен высушить воздух за несколько минут. Только нужно быть уверенным, что отключён режим внутренней циркуляции. Если система климата плохо справляется с прогревом и сушкой воздуха, проверьте салонный фильтр — он может впитать слишком много влаги, а в сырую погоду не успеть просохнуть. К слову, часто в сырую погоду внутрь автомобиля попадает вода или снег. Когда салон начинает прогреваться, жидкость испаряется и оседает на холодных стёклах. Чтобы такого не происходило, убирайте лужицы или лёд с ковриков».

Яма — к деньгам

Как всегда, вместе со снегом в городе сошёл асфальт. Попал недавно в огромную яму, повредил дно автомобиля. Кто мне теперь возместит ущерб?

А. Козаренко, Красноярск

«Если ваш автомобиль пострадал от подобной аварии, то вы вправе взыскать компенсацию от организации, которая устанавливала дорожное покрытие. Это касается также люков, выпирающих железнодорожных путей и так далее. Для начала нужно вызвать сотрудника ГИБДД и собрать все доказательства. Сделайте фото ямы и зафиксируйте её размеры, соберите свидетелей, которые видели ДТП и согласны подтвердить факт аварии. Кроме того, должно быть зафиксировано отсутствие ограждений и предупреждающих знаков. В автоинспекции вам помогут узнать организацию, которая ответственна за обслуживание участка дороги. Перед тем как направить ответчику требование о возмещении ущерба, нужно провести независимую экспертизу и определить стоимость ремонта машины. Если вам отказывают в компенсации, подавайте в суд».

Чем опасны весенние дороги?

— Ямы — объезжаем

— Лёд и лужи — сбрасываем скорость

— Ливни и град — лучше остаться дома

— Туман — включаем фары

— Пешеходы — максимально аккуратно едем по лужам

— Дети — осторожнее у школ и детских садов

— Яркое солнце — пользуемся автомобильными очками

— Двухколёсный транспорт — чаще смотрим в зеркала

— Активность животных — внимательно едем по трассам

— Велосипедисты — поглядываем на обочины

— Новички — обращаем внимание на знак «начинающий водитель»

— Свежеуложенный асфальт — объезжаем