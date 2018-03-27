Чиновники предупредили саратовцев о ночном ливне с ветром

Саратове завтра ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В городской администрации, со ссылкой на информацию местных синоптиков, сообщили жителям, что в ближайшие сутки в Саратове ожидается облачная погода, ночью пройдут дожди и мокрый снег, местами сильные осадки в количестве 15 мм и более. Ночью и днем на возвышенных местах ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, гололедица.

Днем сохранится дождливая пасмурная погода, на возвышенных участках — сильный туман, слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, сохранится гололедица. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный скоростью в 6-11 метров в секунду, временами порывы — до 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет около нуля градусов, а днем потеплеет до 2 градусов с плюсом.

В мэрии предупредили о возможных затруднениях на дорогах и падениях незакрепленных конструкций.