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ГИБДД попросила московских водителей быть внимательными на дорогах
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ГИБДД попросила московских водителей быть внимательными на дорогах 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время серьезных ДТП на территории столичного региона не зафиксировано.
Столичная Госавтоинспекция попросила водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим во время снегопада.
— Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, — говорится в сообщении УГИБДД.
Особое внимание следует уделять при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, где наиболее вероятно образование гололеда.
Пешеходов также попросили соблюдать осторожность из-за снижения видимости на дорогах. Рекомендуется использовать светоотражающие элементы, передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть в положенных местах.
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