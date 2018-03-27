ГИБДД попросила московских водителей быть внимательными на дорогах

В настоящее время серьезных ДТП на территории столичного региона не зафиксировано.

Столичная Госавтоинспекция попросила водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим во время снегопада.

— Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, — говорится в сообщении УГИБДД.

Особое внимание следует уделять при движении по эстакадам, мостам и путепроводам, где наиболее вероятно образование гололеда.

Пешеходов также попросили соблюдать осторожность из-за снижения видимости на дорогах. Рекомендуется использовать светоотражающие элементы, передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть в положенных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Синоптики прогнозируют серьезное потепление в столице к выходным