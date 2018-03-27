В Оренбуржье ждут большую воду

Сегодня специалисты гидрометцентра дали прогноз по объемам воды, которые могут прийти с таянием снега уже на это неделе. По их информации, мартовские снегопады могут стать причиной более сложной ситуации по паводку 2018 года, чем ранее прогнозировалось. Данные будут скорректированы в ближайшее время.

Отметим, что на прошлой неделе практически на всей территории области наблюдалось обильное выпадение осадков в виде снега и дождя. Несколько дней подряд заметало и сам Оренбург

При этом в региональном управлении МЧС подчеркивают, что специалисты готовы к любой ситуации и накануне провели смотр техники и экипировки.

В Оренбурге готовятся к традиционному весеннему ледоходу. Гидрометцентр сообщает, что сход льда на Урале ожидается с 10 по 15 апреля, на реке Сакмара — с 8 по 13 апреля.

Что касается уровня воды в реках Урал и Сакмара, к настоящему моменту приводятся следующие данные.