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В Оренбуржье ждут большую воду
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В Оренбуржье ждут большую воду 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Сегодня специалисты гидрометцентра дали прогноз по объемам воды, которые могут прийти с таянием снега уже на это неделе. По их информации, мартовские снегопады могут стать причиной более сложной ситуации по паводку 2018 года, чем ранее прогнозировалось. Данные будут скорректированы в ближайшее время.
Отметим, что на прошлой неделе практически на всей территории области наблюдалось обильное выпадение осадков в виде снега и дождя. Несколько дней подряд заметало и сам Оренбург.
При этом в региональном управлении МЧС подчеркивают, что специалисты готовы к любой ситуации и накануне провели смотр техники и экипировки.
В Оренбурге готовятся к традиционному весеннему ледоходу. Гидрометцентр сообщает, что сход льда на Урале ожидается с 10 по 15 апреля, на реке Сакмара — с 8 по 13 апреля.
Что касается уровня воды в реках Урал и Сакмара, к настоящему моменту приводятся следующие данные.
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