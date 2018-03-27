Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в Сибири

Специалисты Росгидромета и Западно-Сибирского Гидрометеоцентра составили предварительный прогноз погоды на весну и лето 2018 года.

Температурный фон ожидается около средних многолетних показаний, а на отдельных территориях — холоднее, чем обычно. К тому же изменчивость погоды в последние годы столь высока, что ждать её спокойной динамики не приходится.

«Точность столь долгосрочного прогноза — на несколько месяцев вперед, как правило, не слишком высока — 70 процентов, — предупредила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Анна Лапчик. — А вот прогноз на трое суток вперед сбывается в 96 процентах случаев».

Месяц май и по теплу и по количеству осадков — близок к климатической норме. Теплее средних показателей может быть на севере Западной Сибири.

В первый летний месяц столбики термометров будут колебаться около и выше нормы на 1 градус на большей части Томской области. В Новосибирской области июнь ожидается чуть теплее обычного. Напомню, что в 2017 году во вторую половину июня была аномальная жара. Возможен дефицит осадков в северных районах Томской области, на остальной территории Сибири — около средних многолетних показателей.

По прогнозам жарко в июле будет, скорее всего, на Урале и в Тюменской области . На северо-западе Новосибирской и в Томской — температурный фон тоже выше среднего на 1, -1,5 градуса. Скорее всего, осадков будет немного.

Август теплее, чем обычно — на востоке Томской, в Кемеровской и республике Алтай. В Новосибирской — сюрпризов не предполагается. А вот на Урале, в Тюменской и Ханты-Мансийском округе — очаг холода.

Сентябрь предполагается холоднее, чем обычно на 1, -1,5 градуса. Наиболее низкий температурный фон ожидается на юго-востоке Алтая. В Новосибирской области — около нормы, а в южной части региона столбики термометров могут опускаться и ниже нормы. Также ожидается обильное количество осадков.