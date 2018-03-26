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Роспотребнадзор не выявил превышения норм загрязнения воздуха около ТЦ в Кемерове
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Роспотребнадзор не выявил превышения норм загрязнения воздуха около ТЦ в Кемерове 

RT на русском 17 часов назад
Роспотребнадзор 26 марта не зафиксировал превышения гигиенических нормативов по содержанию продуктов горения в воздухе возле торгового центра в Кемерове, где произошёл пожар. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ведомство организовало лабораторные исследования атмосферного воздуха в центральном районе города.
В воскресенье, 25 марта, вблизи очага возгорания было зафиксировано превышение норм загрязнения воздуха веществами, характерными для процесса горения.
«При повторном отборе проб 26 марта 2018 года превышения гигиенических нормативов по содержанию продуктов горения в атмосферном воздухе не выявлено», — заявили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве добавили, что продолжается лабораторный мониторинг состояния воздуха в жилой зоне в связи с тем, что возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» ещё не ликвидировано.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что здание ТЦ «Зимняя вишня» будет снесено.
25 марта в Кемерове произошёл пожар в ТЦ. В результате произошедшего погибли 64 человека.
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