Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне

"Уже потом погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время", — объяснила Позднякова.

По ее словам, норма высоты снега в марте составляет 34 миллиметра. Позднякова также подчеркнула, что этот снегопад станет в столице последним в этом месяце.