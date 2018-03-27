Ещё
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Метеобюро: в этом сезоне в Москве больше не будет снегопадов 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Артём Сизов/«Газета.Ru»
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что снегопад в столице 27 марта станет последним в сезоне. Об этом сообщает РИА "Новости".
"За ночь в Москве выпало от 1 до 3 сантиметров снега, это прирост свежевыпавшего снега. За сегодняшний день, поскольку процесс уже идет на убыль, мы ожидаем, что еще 1 сантиметр в Москве добавится. Пока высота снега значительная в Москве, она составляет где-то 43-50 сантиметров, это много и значительно больше нормы", — отметила Позднякова.
По ее словам, норма высоты снега в марте составляет 34 миллиметра. Позднякова также подчеркнула, что этот снегопад станет в столице последним в этом месяце.
"Уже потом погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время", — объяснила Позднякова.
Она добавила, что из-за отрицательной температуры воздуха снег примерзнет и растает на сразу.
"Там, где он лежит на газонах, он останется, на тротуарах он превратится в снежную кашу, а на дорогах он растает, потому что дороги обработаны реагентам", — уточнила Позднякова.
Ранее синоптики назвали дату начала климатической весны в Москве.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Газета.Ru: последние новости
В МЧС исключили теракт как версию причины пожара в ТЦ Кемерово В Волоколамске увеличат число мобильных лабораторий для замеров воздуха РФПЛ запретит проведение матчей при температуре ниже минус 15 градусов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева213
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову109
Тулеев попросил прощения у Путина132
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
01:32
ВВС США показали войну будущего
Армия Оружие
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение