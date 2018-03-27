Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что снегопад в столице 27 марта станет последним в сезоне. Об этом сообщает РИА "Новости".
"За ночь в Москве выпало от 1 до 3 сантиметров снега, это прирост свежевыпавшего снега. За сегодняшний день, поскольку процесс уже идет на убыль, мы ожидаем, что еще 1 сантиметр в Москве добавится. Пока высота снега значительная в Москве, она составляет где-то 43-50 сантиметров, это много и значительно больше нормы", — отметила Позднякова.
По ее словам, норма высоты снега в марте составляет 34 миллиметра. Позднякова также подчеркнула, что этот снегопад станет в столице последним в этом месяце.
"Уже потом погода будет без существенных осадков и прироста снега не будет, а наоборот высота снега будет уменьшаться за счет более высокой температуры в дневное время", — объяснила Позднякова.
Она добавила, что из-за отрицательной температуры воздуха снег примерзнет и растает на сразу.
"Там, где он лежит на газонах, он останется, на тротуарах он превратится в снежную кашу, а на дорогах он растает, потому что дороги обработаны реагентам", — уточнила Позднякова.
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