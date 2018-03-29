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Омичей просят быть внимательными на дорогах
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Омичей просят быть внимательными на дорогах 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 29 марта, в Омске резко ухудшилась погода. Сейчас на улице порывистый ветер, а также идёт снег, который в ближайшее время может перейти в дождь. На дорогах ожидается гололедица.
Сотрудники Госавтоинспекции просят омичей быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
«Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Также, необходимо уделить внимание дорожной ситуации возле остановок общественного транспорта и мест скопления пешеходов», — предупреждают госавтоинспекторы.
Пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге для водителей, а также переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.
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