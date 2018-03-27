Московских автомобилистов призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости Госавтоинспекция Москвы предупреждает водителей и пешеходов о неблагоприятных погодных условиях в столице в связи с сильным снегопадом, просит быть внимательнее на дорогах.

"В связи с ухудшением погодных условий, связанных с выпадением осадков в виде снега, Госавтоинспекция города Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы", — говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник.

Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда. Как говорится в сообщении, сотрудники ГАИ будут контролировать состояние дорожного покрытия, также их ориентировали на скорейшее оформление ДТП и всестороннюю помощь водителям.

"Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует горожанам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности", — предупредили в ГИБДД.