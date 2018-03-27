Воробьев обратил внимание на уборку снега и сосулек с кровель зданий в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность уборки снега и сосулек с кровель зданий в муниципалитетах региона и подчеркнул, что в Подмосковье должна быть обеспечена безопасность граждан.

«Тяжелая зима, огромные осадки. Сейчас уже заканчивается март — весенний месяц. Но вместе с тем мы видим, какая экстремальная погода, которая заставляет нас постоянно находиться в состоянии мобилизации. И здесь я обращаю внимание на важность очистки от снега кровель, сосулек — всего, что представляет угрозу. Это тоже серьезная и большая работа», — сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья во вторник.

Он обратился к главам муниципалитетов региона с просьбой адресовать задачу очистки кровель от снега и сосулек коммунальным службам.

«Сейчас весна, в течение дня все равно подтаивание происходит, образуются сосульки. Это тоже серьезная задача, которая должна быть выполнена, и обеспечена безопасность граждан», — добавил губернатор.