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Воробьев обратил внимание на уборку снега и сосулек с кровель зданий в Подмосковье
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Воробьев обратил внимание на уборку снега и сосулек с кровель зданий в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность уборки снега и сосулек с кровель зданий в муниципалитетах региона и подчеркнул, что в Подмосковье должна быть обеспечена безопасность граждан.
«Тяжелая зима, огромные осадки. Сейчас уже заканчивается март — весенний месяц. Но вместе с тем мы видим, какая экстремальная погода, которая заставляет нас постоянно находиться в состоянии мобилизации. И здесь я обращаю внимание на важность очистки от снега кровель, сосулек — всего, что представляет угрозу. Это тоже серьезная и большая работа», — сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья во вторник.
Он обратился к главам муниципалитетов региона с просьбой адресовать задачу очистки кровель от снега и сосулек коммунальным службам.
«Сейчас весна, в течение дня все равно подтаивание происходит, образуются сосульки. Это тоже серьезная задача, которая должна быть выполнена, и обеспечена безопасность граждан», — добавил губернатор.
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