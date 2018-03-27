Сценарий весеннего половодья в Новосибирске рассчитали в Гидрометеоцентре 

От объёмов запасов снега в Горном Алтае во многом зависит прохождение весеннего половодья на территории Новосибирской области. Ожидается, что оно должно быть ниже среднего многолетнего уровня, если, конечно, погода не преподнесет сюрпризов.
«По итогам обследованной территории северо-западной части Алтайских гор на высоте от 1000 до 1500 метров (на 20 марта 2018 года) снега больше нормы на 20 процентов. Там недавно выпали осадки, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Анна Лапчик. — А с 1500 до 2 000 метров — снеговых запасов меньше средних показателей на 15 процентов. На Коксинском маршруте на уровне от 1000 до 2000 метров запасов воды в снеге меньше климатической нормы на 25 процентов. Самый малоснежный до сих пор считался 2009-й год. Показатели нынешнего года практически совпадают с ним».
Напомним, что максимум запасов снега в горах было зафиксировано в 2013 году.
Вскрытие рек нынешней весной ожидается в обычные сроки. Запасы воды в снегу равниной части Сибири по сравнению с прошлым годом значительно меньше. Ожидается, что уровень воды в Оби во время весеннего половодья будет на уровне от 60 до 100 процентов от многолетних средних показателей. Ещё меньше, примерно 42 процента — на реках Бия, Иня. А вот уровень Оми, Тартаса может подняться выше — там снега 120 процентов от нормы.
Гидрологи предупреждают, что во время вскрытия рек: Бердь, Иня, Бакса, Картас могут быть ледовые заторы, которые провоцируют резкий подъем воды и подтопление прибрежных участков. Приток воды на Новосибирском водохранилище во 2 квартале 2018 года ожидается 83 процента от нормы. Весь прогноз прохождения паводка строится на сегодняшних показаниях. Однако, значительно изменить его сценарий могут сильные ливни, как это было в 2015 году, когда в горах Алтая выпал большой объём осадков.