Сценарий весеннего половодья в Новосибирске рассчитали в Гидрометеоцентре

От объёмов запасов снега в Горном Алтае во многом зависит прохождение весеннего половодья на территории Новосибирской области . Ожидается, что оно должно быть ниже среднего многолетнего уровня, если, конечно, погода не преподнесет сюрпризов.

«По итогам обследованной территории северо-западной части Алтайских гор на высоте от 1000 до 1500 метров (на 20 марта 2018 года) снега больше нормы на 20 процентов. Там недавно выпали осадки, — рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Анна Лапчик. — А с 1500 до 2 000 метров — снеговых запасов меньше средних показателей на 15 процентов. На Коксинском маршруте на уровне от 1000 до 2000 метров запасов воды в снеге меньше климатической нормы на 25 процентов. Самый малоснежный до сих пор считался 2009-й год. Показатели нынешнего года практически совпадают с ним».

Напомним, что максимум запасов снега в горах было зафиксировано в 2013 году.

Вскрытие рек нынешней весной ожидается в обычные сроки. Запасы воды в снегу равниной части Сибири по сравнению с прошлым годом значительно меньше. Ожидается, что уровень воды в Оби во время весеннего половодья будет на уровне от 60 до 100 процентов от многолетних средних показателей. Ещё меньше, примерно 42 процента — на реках Бия, Иня. А вот уровень Оми, Тартаса может подняться выше — там снега 120 процентов от нормы.

Гидрологи предупреждают, что во время вскрытия рек: Бердь, Иня, Бакса, Картас могут быть ледовые заторы, которые провоцируют резкий подъем воды и подтопление прибрежных участков. Приток воды на Новосибирском водохранилище во 2 квартале 2018 года ожидается 83 процента от нормы. Весь прогноз прохождения паводка строится на сегодняшних показаниях. Однако, значительно изменить его сценарий могут сильные ливни, как это было в 2015 году, когда в горах Алтая выпал большой объём осадков.