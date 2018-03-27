Молдову накроют дожди: точный прогноз погоды на 28 и 29 марта

КИШИНЕВ , 27 мар — Sputnik . По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет ясным и без осадков. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от минус 1 до плюс 7 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до минус 6-7 градусов.

Повышенная влажность. Ветер восточный, скорость порывов составит до 3 метров в секунду.

В ближайшие дни — 28 и 29 марта — ожидаются осадки, температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 7 градусов.

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В этот день линяют домашние животные, а потому, их выводят во двор, чтобы почистить. Вообще, 27 марта получило название дня Федора-скотника, что неудивительно, если учесть, что в это время почитали домашних животных, в особенности коров и лошадей, являющихся своеобразными помощниками для крестьян.

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Также 27 марта не только ухаживали за животными, но также приводили в порядок сараи, конюшни, хлева, меняли подстилку, солому, чистили помещения от грязи и навоза. Попутно проводили самые разные обряды, которые, как верили люди, позволяли сохранить здоровье домашних животных.