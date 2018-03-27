В Кострому скоро придет лето

Судя по прогнозам, лето не за горами, узнал KOSTROMA.TODAY. Видимо, весны в этом году почти не будет.

По данным Gismeteo, первая летняя температура ожидается 17 апреля. В этот день температура воздуха поднимется до +19 градусов. Ночью будет похолоднее — +4 градуса.

Плюсовая температура, судя по прогнозам, окончательно установится со 2 апреля. Причем теплеть будет стремительно и почти каждый день.

Начиная с 5 апреля, температура воздуха будет колебаться от +6 до +19 градусов. Чаще всего будет пасмурно, в некоторые дни пойдет дождь.

Правда, к концу апреля снова обещают заморозки по ночам.

Но снега, судя по прогнозам, во втором весеннем месяце не предвидится.