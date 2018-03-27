Омские коммунальщики очищают территории возможного подтопления

Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

Омские коммунальщики вывезли с территории Центрального округа более 27 тыс. кубов. Специалисты очистили как объекты, которые были определены как места возможного подтопления, всего 107, так и прилегающие к ним территории.

«В этом году погода на нашей стороне. Активное снеготаяние ожидается в середине апреля, поэтому специалистам удалось подготовиться к паводку заранее и вывезти весь снег не только с мест возможного подтопления, но и с прилегающих к ним территорий», — поясняет консультант отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства администрации Центрального округа Геннадий Синичников.

Отметим, что коммунальщики продолжают убирать с омских дворов и тротуаров снег и наледь. Так, накануне, 27 марта, специалисты очищали спуски у метромоста, Фрунзенский мост, улицы Орджоникидзе и Почтовая, Любинский проспект, путепровод по улице 10 лет Октября.