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Омские коммунальщики очищают территории возможного подтопления
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Омские коммунальщики очищают территории возможного подтопления 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.
Омские коммунальщики вывезли с территории Центрального округа более 27 тыс. кубов. Специалисты очистили как объекты, которые были определены как места возможного подтопления, всего 107, так и прилегающие к ним территории.
«В этом году погода на нашей стороне. Активное снеготаяние ожидается в середине апреля, поэтому специалистам удалось подготовиться к паводку заранее и вывезти весь снег не только с мест возможного подтопления, но и с прилегающих к ним территорий», — поясняет консультант отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства администрации Центрального округа Геннадий Синичников.
Отметим, что коммунальщики продолжают убирать с омских дворов и тротуаров снег и наледь. Так, накануне, 27 марта, специалисты очищали спуски у метромоста, Фрунзенский мост, улицы Орджоникидзе и Почтовая, Любинский проспект, путепровод по улице 10 лет Октября.
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