Обзор прессы: в России могут упростить процесс получения гражданства

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей во вторник, 27 марта.

МВД России хотят ускорить процесс получения гражданства. В ведомстве рассматривают возможность провести миграционную амнистию для тех, кто живет в стране больше трех лет, но до сих пор официально не оформил свое пребывание. Подробности читайте на страницах « Российской газеты ».

«Желтая» ветка московского метро станет длиннее. Семь новых станций появится уже к началу лета на Калининско-Солнцевской линии: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Удивительное метро

Сюрпризы московской подземки

Контролерам могут разрешить проверять у безбилетных пассажиров документы, чтобы быстрее выписать штраф, сообщает газета «Известия» . Сейчас безбилетника, отказавшегося предоставить паспортные данные на месте, нужно для оформления доставить в отдел полиции. Таким образом, охота на зайцев может стать эффективнее. А вот сами пассажиры такую инициативу вряд ли поддержат пишет издание.

«Сan you help me?» что значит «можете помочь мне?». Скоро такой вопрос русского полицейского точно не поставит в тупик. Он легко объяснит интуристу, как пройти к гостинице или стадиону. Курсы английского для стражей порядка организовали в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщает «Вечерняя Москва». По-английски также заговорят допущенные к работе на мундиале таксисты.

Теплее нормы будет апрель в средней полосе России , предсказывают « Аргументы и факты ». Средняя температура составит около восьми градусов Цельсия. Грозы синоптики обещают с середины месяца, в двадцатых числах потеплеет до + 24 в дневное время, а вот ближе к концу третей декады столбик термометра упадет на семь восемь отметок.

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