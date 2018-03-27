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Атмосферный фронт опять принесёт в Орловскую область осадки
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Атмосферный фронт опять принесёт в Орловскую область осадки 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Под влиянием холодного атмосферного фронта, который будет перемещаться через Центральный федеральный округ с севера на юг, сегодня, 27 марта, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.
В Орловской области днём будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не наблюдалось. Днем местами ожидаются небольшие (1-2мм) осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.
Ветер юго-западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила -1.. -6°С. Днем столбики термометров покажут 0.. +5°С.
Сообщение Атмосферный фронт опять принесёт в Орловскую область осадки появились сначала на РИА 57.
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