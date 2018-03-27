Атмосферный фронт опять принесёт в Орловскую область осадки

Под влиянием холодного атмосферного фронта, который будет перемещаться через Центральный федеральный округ с севера на юг, сегодня, 27 марта, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

Орловской области днём будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не наблюдалось. Днем местами ожидаются небольшие (1-2мм) осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ветер юго-западный, днем с переходом на северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составила -1.. -6°С. Днем столбики термометров покажут 0.. +5°С.