Берите зонтики и дождевики: в последние дни апреля в Тюмени будет пасмурно и дождливо

Последние апрельские деньки в областной столице обещают быть тёплыми, но хмурыми и пасмурными. В рабочую субботу, воскресенье и выходной понедельник синоптики обещают тюменцам продолжительные и частые дожди.

Утро субботы, 28 апреля, начнётся с небольшого дождя. Днём осадки прекратятся на какое-то время. Ближе к вечеру небо затянет тучами, в городе снова пойдёт дождь. В течение этого дня в Тюмени будет тепло, максимальная отметка на термометре плюс 11 градусов.

В воскресенье, 29 апреля, в городе целый день будет идти дождь. Температура воздуха, аналогичная субботе — плюс 11-12 градусов.

В последний апрельский день в Тюмени похолодает примерно на два-три градуса. В понедельник, 30 апреля, тюменцам с утра придётся брать с собой зонтик и дождевик, потому что снова ожидается небольшой дождик, который перестанет идти в обед.

— Преимущественно северо-западный ветер будет дуть до пяти метров в секунду, — пояснили синоптики.