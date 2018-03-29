В Новосибирске зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

Утром 29 марта экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске средний уровень загрязнённости воздуха: специалисты рекомендуют аллергикам реже бывать на улице.

К 7:10 сервис CityAir оценил уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 4 балла из 10.

«Воздух может быть вреден для аллергиков, детей, пожилых людей, а также для людей с заболеваниями лёгких или сердца. Рекомендуется ограничить время пребывания на улице», — предупреждают создатели сервиса.

На сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра сообщается, что 29 марта метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Ожидается, что общий уровень загрязнения атмосферы города будет пониженный.

На прошлой неделе начальник службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская сообщила, что 70% выбросов в атмосферу приходится на предприятия теплоэнергетики.