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Стало легче дышать: в Новосибирске уровень загрязнения воздуха опустился ниже
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Стало легче дышать: в Новосибирске уровень загрязнения воздуха опустился ниже 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 27 марта экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске нормальный уровень загрязнённости воздуха — число мелкодисперсных частиц сократилось по сравнению с концом прошлой недели.
Около 7:40 уровень загрязнения воздуха составлял 3 балла из 10-ти — этот уровень сервис CityAir оценивает как нормальный.
Такую оценку давала станция, расположенная на Сибирской в Центральном районе, а станция на Первомайской показывала даже меньше — 2 балла.
«27 марта метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный», — отмечается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Этот уровень ниже, чем был 22 марта тогда средний показатель был 4 балла и такой воздух оценивали, как опасный для аллергиков. При этом уровень загрязнённости воздуха в центре Новосибирска был выше, чем по городу в целом, — 5 балло, а в Первомайском районе даже больше: 6 баллов из 10.
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