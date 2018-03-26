Снег в подмосковном Жуковском сбрасывают рядом с жилым домом

В подмосковном Жуковском придумали оригинальный способ уборки сугробов. Огромные горы грязного снега вывозят не за город, а привозят в жилые дворы. Жильцы улицы Гагарина сняли на видео, как грузовики, переполненные грязью и реагентами, разгружают около детской площадки. Все это делали ночью, пока жители спали.

Как бы не торопились водители спецтехники — огромные горы снега за один день не вывезти. Жители 83 дома на улице Гагарина говорят, коммунальщики пытаются скрыть следы нарушений перед камерами. Четыре дня назад эти грузовики, но переполненные снегом, завозили его на территорию жилого дома.

В первом часу я услышала грохот. И через 15–20 минут снова. И видела — КамАЗы туда и сюда

— жительница дома.

Уже утром жильцы увидели вот такую картину под окнами — площадка, заполненная снегом и грязью. Почему сугробы не вывезли за пределы города, а оставили во дворе — жителям не объяснили. Буквально в нескольких метрах от места, куда свезли снег находятся многоэтажка и детская площадка. Жители бояться, что как только потеплеет, лужи с реагентами и грязью потекут во двор.

Этот снег, убранный с проезжей части и с дорог, полный химикатами, хранится здесь. Будет все таять и потечет на площадку, и испарение не принесет много пользы детям

— Дмитрий, житель дома.

Кто завозил снег под покровом ночи во двор, жители решили узнать у администрации. Оказалось, площадку засыпали сугробами по поручению главы округа. Андрей Войтюк объяснил, возле 83 дома на улице Гагарина было свободное место. А сугробы нужно было оперативно убирать с улиц.

На площадках, которые огорожены, складируется временно снег. После его будут вывозить в места для таяния

— Андрей Войтюк, глава Жуковского.

В администрации объяснили — снег без химикатов, пусть и грязный, угрозы не представляет. Площадку пообещали расчистить во вторник. Но несмотря на жалобы жителей, не исключено, что в будущем территорию возле дома будут и дальше использовать для временного складирования снега.