Восточный Казахстан накрыло паводком

Режим чрезвычайной ситуации объявлен из-за паводка в Восточном Казахстане, передает телеканал «МИР 24».

В регионе резко потеплело, начал таять снег, из-за раннего ледохода на реках заторы, они выходят из берегов. Из прибрежных сел эвакуированы сотни жителей.

Анна и Иван теперь живут в пункте эвакуации: дом уничтожен стихией. Вода пришла в их село поздней ночью. Пока ждали помощь, жители спасались сами и помогали соседям.

«Вода пошла, выйти нельзя. Нас вывез добрый человек на лодке», — рассказывает Анна Косолапова.

«Туда подойти невозможно. Ни оттуда, ни отсюда… А сейчас там, наверное, в доме вода», — говорит Иван Косолапов.

В Восточно-Казахстанской области свои дома покинули более 700 человек. Многие живут у родственников, остальные в эвакуационных пунктах. Узнать, в чем в первую очередь нуждаются люди, приехал глава региона. Даниал Ахметов пообещал в кратчайшие сроки решить жилищный вопрос. На покупку новых домов из бюджета выделят почти 200 тысяч долларов.

«Комиссия оценивает состояние всех домов. Если его можно отремонтировать, мы пришлем рабочих или дадим средства на ремонт. Если же дом не подлежит эксплуатации, будем покупать новый», — сообщил аким Восточно-Казахстанской области.

Обстановка усложняется из-за плохой погоды. За двое суток в области выпала трехмесячная норма осадков. Местные жители говорят, что такого здесь не было последние 30 лет. На ближайшие дни прогноз синоптиков неутешительный. В регионе ожидаются проливные дожди, а это значит, что уровень воды в реках будет подниматься.

Добавим, что в регион на помощь прибывают спасатели из Южно-Казахстанской, Алма-Атинской и Павлодарской областей. Дома и собственность эвакуированных жильцов от вандалов охраняет полиция.

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