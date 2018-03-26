В Костромской области готовятся к стремительному наступлению паводка

Главы районов и поселений, профильные службы и ведомства готовятся к паводку, узнал KOSTROMA.TODAY. Синоптики говорят, что в ближайшие две недели не ожидается высоких тепловых режимов.

Температура воздуха ночью может опускаться до -20 градусов.

«Еще раз обращаю внимание руководителей муниципального звена, руководителей подразделений, обеспечивающих безопасность и людей на необходимость своевременной подготовки и принятия всех мер к тому, чтобы паводок встретить во всеоружии», — отметил Сергей СИТНИКОВ.

По информации пресс-службы областной администрации, глава региона подчеркнул, что существующие прогнозы дают основание полагать, что весна и паводок могут наступить стремительно.