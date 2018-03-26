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В Костромской области готовятся к стремительному наступлению паводка
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В Костромской области готовятся к стремительному наступлению паводка 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Главы районов и поселений, профильные службы и ведомства готовятся к паводку, узнал KOSTROMA.TODAY. Синоптики говорят, что в ближайшие две недели не ожидается высоких тепловых режимов.
Температура воздуха ночью может опускаться до -20 градусов.
«Еще раз обращаю внимание руководителей муниципального звена, руководителей подразделений, обеспечивающих безопасность и людей на необходимость своевременной подготовки и принятия всех мер к тому, чтобы паводок встретить во всеоружии», — отметил Сергей СИТНИКОВ.
По информации пресс-службы областной администрации, глава региона подчеркнул, что существующие прогнозы дают основание полагать, что весна и паводок могут наступить стремительно.
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