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Стало известно о последствиях цветного дождя на Кубани
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Стало известно о последствиях цветного дождя на Кубани 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 26 марта — Новая Кубань. На прошлой недели в различных городах Краснодарского края наблюдалось необычное природное явление. В г. Краснодаре, г. Горячем Ключе, г. Сочи, в Апшеронском и Северском районах 23 и 24 марта прошли осадки в виде коричневого снега и дождя.
Среди жителей началась паника. Кубанцы звонили в экстренные службы для того, чтобы уточнить природу этого явления. Затем стали распространяться слухи об экологической катастрофе: якобы на химзаводе в Белореченском районе произошел взрыв, но информация умалчивается.
* В МЧС официально опровергли информацию о взрыве на химзаводе в Белореченском районе
В тот же день жителей региона успокоили, пояснив причины данного природного явления. По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, причиной стал атмосферный фронт, который пришел в регион со стороны Средиземного моря, где произошла песчаная буря.
* Заместитель руководителя краевого гидрометцентра прокомментировала природу цветного снега и дождя
Для контроля ситуации был произведен забор проб. В ходе проведения лабораторных исследований установлено, что дождь не представляет опасности для здоровья. Загрязнения одежды и имущества также устранялись обычной водой без применениях каких-либо чистящих средств, что свидетельствует о том, что в составе примесей действительно имелся песок.
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