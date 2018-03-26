Стало известно о последствиях цветного дождя на Кубани

Среди жителей началась паника. Кубанцы звонили в экстренные службы для того, чтобы уточнить природу этого явления. Затем стали распространяться слухи об экологической катастрофе: якобы на химзаводе в Белореченском районе произошел взрыв, но информация умалчивается.

* В МЧС официально опровергли информацию о взрыве на химзаводе в Белореченском районе

В тот же день жителей региона успокоили, пояснив причины данного природного явления. По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, причиной стал атмосферный фронт, который пришел в регион со стороны Средиземного моря, где произошла песчаная буря.

* Заместитель руководителя краевого гидрометцентра прокомментировала природу цветного снега и дождя

Для контроля ситуации был произведен забор проб. В ходе проведения лабораторных исследований установлено, что дождь не представляет опасности для здоровья. Загрязнения одежды и имущества также устранялись обычной водой без применениях каких-либо чистящих средств, что свидетельствует о том, что в составе примесей действительно имелся песок.