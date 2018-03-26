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Роспотребнадзор не выявил превышения концентраций загрязняющих веществ в Кемерове
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Роспотребнадзор не выявил превышения концентраций загрязняющих веществ в Кемерове 

Rambler News Service 33 минуты назад
Роспотребнадзор повторно проанализировал пробы воздуха в Кемерово сегодня, 26 марта, в ходе анализа не выявлено превышения гигиенических нормативов по содержанию продуктов горения в атмосферном воздухе, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Превышение гигиенических нормативов загрязняющими веществами, характерными для процесса горения (оксида углерода, диоксида азота, формальдегида и углерода) зафиксировано 25 марта 2018 в жилой зоне вблизи очага возгорания. При повторном отборе проб 26 марта 2018 года превышения гигиенических нормативов по содержанию продуктов горения в атмосферном воздухе не выявлено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в« связи с тем, что на текущий момент возгорание в ТРК «Зимняя вишня» не ликвидировано, Роспотребнадзор продолжает лабораторный мониторинг состояния атмосферного воздуха в жилой зоне».
Также специалисты управления Роспотребнадзора по Кемеровской области организовали дежурство во временном пункте размещения для родственников пострадавших, отобраны пробы продуктов питания, воды.
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