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В Пензе коммунальщики вывозили сугробы с улиц Пушкина, Лермонтова, Володарского, Кирова и др.
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В Пензе коммунальщики вывозили сугробы с улиц Пушкина, Лермонтова, Володарского, Кирова и др. 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 26 марта на территории Ленинского района продолжаются работы по очистке дорог и тротуаров от снега.
Работники МУП «Пензадормост» занимались уборкой снежных валов автогрейдерами на остановках, пешеходных переходах и перекрестках, въездах и выездах по улицам Пушкина, Лермонтова, Володарского, Кирова, Плеханова, площадь Маршала Жукова, Бекешская, Суворова, Кулакова, Коммунистическая, пр. Победы, Окружная, Захарова, Урицкого, Набережная реки Пензы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, проведена механизированная очистка от снега территории частного жилого сектора по улицам Средняя, переулок Мотоциклетный, Громова, Правды, Огарева, Большая Бугровка, Есенина, Красноармейская, Краснознаменная, Производственная, Челюскина, Полярная, Брянская, Сурикова, Гастелло, Будашкина, 1-5 проезды Кольцова, Тульская; проезды Громова, Огарева, Будашкина. Вывезен снег с улиц Кирова, М. Горького, Суворова. Вывезен снег с улицы Московская.
В Первомайском районе специалисты МУП «Пензадормост» в течение первой половины дня убирали от снега тротуары по улицам Терновского, Центральная; чистили от снега и наледи лестничных маршей по улицам Воронова, Куйбышева. Вывозился снег с улицы Окружная.
«Всего в работах по благоустройству района было задействовано более 700 человек и 8 единиц техники», — добавили в пресс-службе мэрии.
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