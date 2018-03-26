Ограничения для большегрузов на дорогах Архангельской области введут позже из-за морозов

АРХАНГЕЛЬСК , 26 марта. / ТАСС /. Весенние ограничения для движения большегрузного транспорта на дорогах Архангельской области в 2018 году будут введены позднее обычного из-за морозной погоды, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального дорожного агентства «Архангельскавтодор».

"С 16 апреля для сохранения автомобильных дорог от разрушения в период паводка на трассах регионального значения Архангельской области вводятся ограничения движения транспорта, вес которого превышает 3,5 тонны на ось. В нынешнем сезоне, в связи с затянувшейся весной, сроки сезонных ограничений сдвинуты примерно на 10 дней. В 2018 году, в связи с поздним закрытием дорог, ограничения будут действовать на территории всей Архангельской области с 16 апреля по 30 мая включительно ", — сказали в пресс— службе.

В этом году ограничения будут действовать одномоментно на всей территории области, в отличие от предыдущих лет, когда они вводились в северных и южных районах региона с разницей в неделю. Это также связано с погодными условиями.

По данным Севгидромета, в регионе в ближайшие дни днем минус 3-8 градусов, ночью при прояснениях до минус 24. Как уточнили в Севгидромете, температура третьей декады марта ниже обычных значений на 5-8 градусов. В апреле средняя температура в регионе ожидается 0 +2 градуса, что соответствует норме.

Осенние ограничения для большегрузного транспорта будут действовать на всей территории Архангельской области с 9 октября по 7 ноября и распространяются только на дороги с гравийным и грунтовым покрытием.

Ограничение движения большегрузного транспорта вводится на региональных дорогах на период распутицы, чтобы дороги не разбивались тяжелыми машинами. Как рассказали в «Архангельскавтодоре», в период максимального увлажнения грунта земляного полотна происходит резкое, иногда в 3-5 раз, снижение прочности дороги по сравнению с летним состоянием. В 2017 году ограничения на движение в южных районах области были введены с 3 апреля, в северных — с 10 апреля.