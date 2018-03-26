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В столице объявили «желтый» уровень опасности
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В столице объявили «желтый» уровень опасности 

Ясенево 38 минут назад
Фото: Ясенево
Сегодня, 26 марта, МЧС объявило «желтый уровень» опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
МЧС предупредило о ветре порывами 12-17 м/с в столице. По прогнозам синоптиков, 26 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. Возможна гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Днем ожидается плюс 2-4 градуса.
В связи с непогодой горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. По возможности сильный ветер лучше переждать в здании.
Автомобили необходимо парковать в гараж или оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям надо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
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