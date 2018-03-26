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Погода в Башкирии улучшится: жителей республики ожидает слабая метель
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Погода в Башкирии улучшится: жителей республики ожидает слабая метель 

ufa1.ru 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии будет облачная погода с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Спасатели рассказали, что погодные условия несколько улучшатся по сравнению с понедельником, 26 марта.
— Местами ожидается небольшой снег, а на севере — слабая метель. Но ветер стихнет до умеренного, порывы будут достигать 9-14 метров в секунду, — сообщают в МЧС по Башкирии.
На севере республики столбик термометра ночью покажет -14 градусов, а на юге — всего -4 °С. Зато днем на всей территории Башкирии будет довольно тепло, воздух прогреется до -2… +3 градусов.
— Автомобилистам утром стоит быть осторожнее, на дорогах возможен туман и ухудшение видимости до 500 метров в секунду, — пояснили спасатели.
В Уфе погода порадует переменной облачностью, и на несколько часов днем даже выглянет солнышко. Ночью похолодает до -4 °С, днем потеплеет до 0 градусов. К вечеру возможен снегопад.
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