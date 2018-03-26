Толщина льда сократилась до 4-5 см в районе мостов в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Самый тонкий лёд — на Волге, в районе железнодорожного моста — всего 4 см, толщина льда на Оке, в районе метромоста — 5 см, столько же — на Волге в районе Стрелки. В районе переправы на Бор — 22 см, на Волге в районе Гребного канала — 28 см.