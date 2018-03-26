По мнению Роспотребнадзора, воздух в Красноярске стал чище 

Специалисты выяснили, что воздух в Красноярске за год стал чище. Результаты исследований опубликованы на сайте ведомства.
Анализы выполняли в лабораторном центре «Гигиены и эпидемиологии» в Красноярском крае. Результаты сравнили с цифрами годовой давности. Выяснилось, что показатели загрязнения воздуха в Красноярске превышают норму на 3,6% и это меньше, чем было в 2017 году. Тогда зафиксировали превышение на 5,8%. Специалисты сделали вывод, что в Красноярске наблюдается тенденция к улучшению состояния воздуха.