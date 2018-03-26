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Жители Нижневартовска могут наблюдать за уборкой снега online
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Жители Нижневартовска могут наблюдать за уборкой снега online 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
26 марта 2018 года — снежная зима в Нижневартовске в этом году в радость. Всё потому что снегоуборочная техника работает без перебоя. За прошлую неделю на дорогах города работали 130 снегоуборочных машин. С городских улиц вывезено 8,5 тыс. кубометров снежных осадков.
Чтобы жители могли самостоятельно контролировать уборку улиц от снега. Коммунальные предприятия оборудовали машины системой геолокации. Теперь каждый вартовчанин может зайти на сайт geliospro.com (логин Satu, пароль satu) и увидеть: где сейчас работают самосвалы и по какому маршруту поедут дальше. На сайт выгружается информация за день.
По словам директора муниципального предприятия «Системы автотранспортного управления» Виталия Проскуряка во время осадков уборка снега идёт круглосуточно.
Источник фотографии: пресс-служба администрации Нижневартовского района
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