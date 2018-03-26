Тобол может подняться до 593 см: Курган готовится к паводку 

По предварительным данным курганского Гидрометцентра, при средних погодных условиях апреля — мая половодье на многих реках области высоким не будет.
— Наивысшие уровни воды весеннего половодья лишь на реках отдельных бассейнов сформируются около средних многолетних величин, в большинстве же рек они окажутся на 0,3–1 метре, местами на 1,5 метра ниже нормы, — сообщается на сайте ведомства.
Весной ожидаются в случае интенсивного потепления при вскрытии рек заторы и резкие подъёмы уровней воды. Если весна выдастся дождливой, могут быть подтоплены участки дорог и отдельные дома, стоящие в низинах.
Тобол в районе Звериноголовского ожидается на уровне 593 см, в Кургане около 526 см, Исеть в Шадринске может подняться до 273 см.
Организовывать противопаводковые мероприятия будет специальная комиссия при правительстве Зауралья. Специалисты будут наблюдать за уровнем поверхностных вод на реках Зауралья и сбросами из водохранилищ Республики Казахстан, Челябинской и Свердловской областей. К паводку подготовят водопропускные трубы и мосты на автомобильных дорогах и коммунальные системы — к работе в условиях весеннего половодья, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области.