Гидрометцентр прогнозирует пожарную опасность на юге Западной Сибири

"Прогнозируется пожарная опасность на юге Западной Сибири, — сказал Вильфанд ТАСС. — Это связано с теплой погодой, с бурной весной, … быстрым иссушением почвы".

В течение недели, по его словам, в Тыве, в Забайкалье, на юге Иркутской области Хакасии , Забайкалье, на Алтае также ожидаются температуры до плюс 10 градусов и выше.

Вильфанд заметил, что температуры в регионе превышают норму на 5-6 градусов.