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Гидрометцентр прогнозирует пожарную опасность на юге Западной Сибири
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Гидрометцентр прогнозирует пожарную опасность на юге Западной Сибири 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд не исключил возникновения природных пожаров на юге Западной Сибири в связи с потеплением.
"Прогнозируется пожарная опасность на юге Западной Сибири, — сказал Вильфанд ТАСС. — Это связано с теплой погодой, с бурной весной, … быстрым иссушением почвы".
В течение недели, по его словам, в Тыве, в Забайкалье, на юге Иркутской области, Хакасии, Забайкалье, на Алтае также ожидаются температуры до плюс 10 градусов и выше.
Вильфанд заметил, что температуры в регионе превышают норму на 5-6 градусов.
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