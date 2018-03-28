Ещё
В Свердловской области освободили ото льда 12 мостов во время подготовки к паводку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Свердловской области освободили ото льда 12 мостов во время подготовки к паводку 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Свердловской области провели взрывные работы на реках по освобождению 12 мостов ото льда во время подготовки к весеннему паводку. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС.
20 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Екатеринбурге напомнил, что наиболее сложная паводковая ситуация в прошлом году была на территории Тюменской и Свердловской областей. Размер ущерба составил более 650 млн рублей. При этом в округе более 30% гидротехнических сооружений находятся не в надлежащем состоянии.
"В Свердловской области взрывным способом уже обработаны 9 мостов, из них 6 на реке Туре в Слободо-Туринском муниципальном районе и в Туринском городском округе, 2 мостовых сооружения в Верхотурском городском округе на реках Тура и Салда, мост на реке Таборинке в Таборинском муниципальном районе. Для разрушения льда сотрудниками было истрачено около 600 кг взрывчатых веществ. Безопасный ледоход в этих муниципальных образованиях обеспечен", — сказали в пресс-службе.
Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко сообщила журналистам, что уровень осадков в восточной части региона в марте сравнялся с уровнем осадков за три зимних месяца. На западе региона, включая Екатеринбург, в марте выпало 50% от общего количества зимних осадков, сообщила Шепоренко. Зима на Среднем Урале была малоснежной, выпало около 70-80% нормы осадков.
Настоящую весну в Свердловской области ждут к маю, апрель порадует лишь несколькими теплыми днями. Период относительно теплой погоды предполагается с 3 по 8 апреля, тогда дневные температуры могут повышаться до 3-7 градусов тепла. По словам Шепоренко, если апрель действительно окажется не очень жарким, большого половодья на территории региона, с учетом небольших запасов снега, не ожидается.
ТАСС: последние новости
В Сочи вновь прошел грязевой дождь с песком из Африки Высота сугробов в Москве в 1,5 раза выше нормы В регионах Сибири прогнозируют слабый паводок, но готовятся к худшему
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово287
Названо окончательное число погибших в Кемерово426
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово126
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1059
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение